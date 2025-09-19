Campanha de doação de sangue no TCE-AM leva esperança a 236 pessoas

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) realizou na quinta-feira (18) mais uma edição de sua tradicional campanha de doação de sangue, em parceria com a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam). Ao todo, foram arrecadadas 59 bolsas, capazes de beneficiar 236 pessoas em vulnerabilidade de todo o estado.





“Cada bolsa de sangue doada representa esperança e vida para quem mais precisa. É uma alegria ver o TCE-AM unido nessa corrente de solidariedade”, destacou a conselheira-presidente Yara Amazônia Lins.

Detentor do selo Diamante pelo volume expressivo de doações, o TCE-AM recebeu o “Vampirão”, ônibus adaptado para coletas, que ficou no pátio do tribunal durante todo o dia.

Servidores, colaboradores e estagiários passaram pela triagem médica e contribuíram para reforçar os estoques de sangue no Amazonas, que vem registrando estado de alerta desde o início de setembro.

A campanha é organizada anualmente pela Divisão de Assistência Social (Dias). Para a chefe da divisão, Etelvina de Andrade, o apoio institucional faz toda diferença. “Desde 2024, quando a conselheira Yara Lins abraçou ainda mais essa ação, de forma visionária, a mobilização ganhou força. Por isso, é uma contribuição direta dos servidores do Tribunal à coletividade do Hemoam, que precisa manter seu estoque.”

Para o estagiário Luiz Guilherme, a experiência foi simples e marcante: “Doar sangue é uma ação nobre, que beneficia várias pessoas. E aqui no Tribunal é ainda mais prático e acessível.”

A parceria também é igualmente valorizada pelo Hemoam. A assistente social e subgerente da coleta externa, Wilmara Silva, ressaltou: “O Hemoam é o único banco de sangue do estado. Por isso, cada campanha é essencial para manter o estoque e atender a toda rede hospitalar.”

Já o servidor João Renato, do Departamento de Gestão de Pessoas (Degesp), compartilhou a emoção de se tornar doador: “Nunca tinha doado, hoje já é a segunda vez este ano, e é gratificante saber que podemos salvar vidas.”

Com iniciativas como esta, o TCE-AM reafirma sua vocação solidária e mostra que cada bolsa de sangue arrecadada é símbolo de esperança para famílias amazonenses.