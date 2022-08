Campanha de Ricardo Nicolau 77 cresce, ganha as ruas e recebe apoio da população

Ricardo Nicolau e Cristiane Balieiro arrastaram multidões em comícios nos bairros da capital nesta semana.

A campanha do candidato ao governo do Amazonas pela Coligação ‘Nós, o Povo’ (Solidariedade/PSB), Ricardo Nicolau 77, ganha as ruas, cresce e recebe grande apoio da população pelos bairros da capital que percorreu ao longo desta semana. Centenas de pessoas participaram de comícios realizados nos bairros Jorge Teixeira, Colônia Antônio Aleixo, ambos na zona leste, e Campos Elíseos, na zona oeste.

“Nossa campanha está crescendo, amigos. É cada vez maior o número de pessoas que demonstram carinho com a gente. Se você não quer votar em Wilson, Eduardo ou Amazonino, escolha a nossa proposta. Eles já tiveram a chance e não fizeram. Peço a oportunidade para mudar a história do Amazonas”, disse o candidato, por meio das redes sociais.

Com 25 anos de vida pública e larga experiência como gestor tanto no setor público quanto no privado, Ricardo Nicolau ingressou na política em 1996, já foi vereador de Manaus e cumpre atualmente o quinto mandato de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), órgão que presidiu entre os anos de 2011 e 2012.

Proposta para as mulheres

Na reunião no Jorge Teixeira com o grupo Melhores Soberanas, que ajuda mulheres vítimas de violência doméstica, Ricardo Nicolau e a sua vice, professora Cristiane Balieiro (PSB), destacaram a luta da chapa em favor das mulheres.

Em uma quadra lotada, Ricardo Nicolau destacou a escolha de uma mulher para ser sua vice na corrida rumo ao governo do Amazonas.

“A escolha da nossa vice-governadora, professora Cristiane Balieiro, reforça nosso total compromisso com as mulheres. Para elas, segurança, respeito aos seus direitos, igualdade de oportunidades, saúde, mais espaço nos postos de comando do governo e estímulo ao empreendedorismo feminino”, ressaltou Ricardo Nicolau.

“Somos nós, as mulheres, que sabemos as nossas dores. O Amazonas tem um potencial que precisa ser aproveitado através da educação e empreendedorismo dos jovens e das mulheres. Eu e Ricardo vamos juntos transformar esse estado”, declarou Cristine Balieiro.

Defesa das mulheres

Ricardo Nicolau tem um mandato voltado para ações que atendam às reivindicações das mulheres. O deputado destinou R$ 3,2 milhões em emendas parlamentares para as obras e equipagem do Centro Avançado de Prevenção ao Câncer do Colo do Útero (Cepcolu) e mais R$ 4,6 milhões para custear exames preventivos do colo uterino em todas as 62 cidades do Amazonas.

O candidato também é autor da lei que pune em R$ 2 mil agressores de mulheres em todo o estado. Ricardo Nicolau também conseguiu aprovar, na Assembleia Legislativa do Amaoznas (Aleam), a lei que determina a ampla divulgação da Lei de Combate ao Assédio Sexual em Órgãos Públicos, também de sua autoria.

De acordo com Ricardo Nicolau, a aplicação dessa lei é necessária uma vez que, infelizmente, os casos de assédio contra mulheres só aumentam. Conforme o texto, entende-se por assédio sexual o comportamento sexual indesejado, de caráter não consensual, que humilhe, ofenda ou intimide determinada vítima.

“Eu tenho três mulheres em casa, minha esposa e filhas, além da minha mãe. Todos nós nascemos de uma mulher e, por isso, eu tenho um respeito muito grande por elas”, destacou o candidato.