Cancun, Nova Iorque e Buenos Aires foram os destinos mais procurados pelos brasileiros

Segundo levantamento da agência ViajaNet, Miami, Santiago e Los Angeles integram a lista das cidades com maior volume de viagens para o exterior

A cidade de Cancun, no México, foi o destino internacional preferido dos brasileiros que viajaram de avião ao longo de 2020. De acordo com o levantamento da agência virtual de turismo ViajaNet, que apurou o volume total de venda de passagens aéreas para o exterior entre janeiro de novembro do ano passado, o município mexicano foi responsável sozinho por quase 4% das viagens para fora do País.

Segundo a pesquisa, a cidade de Nova Iorque (EUA) aparece logo na segunda posição, com 3,2% das vendas de viagens internacionais, seguida por Buenos Aires, na Argentina, na terceira posição do ranking, com quase 2% do montante de bilhetes emitidos para destinos internacionais.

Em seguida, surgem as cidades de Miami (EUA), Santiago (Chile) e Los Angeles (EUA). A capital francesa Paris, tradicional destino dos brasileiros, não chegou a figurar no ranking do ViajaNet (veja abaixo a lista completa das sete cidades estrangeiras mais procuradas).

Para o head of marketing do ViajaNet, Gustavo Mariotto, as cidades da América do Norte ainda são a preferência dos brasileiros que viajam para o exterior. “Entretanto, observa-se uma ligeira mudança de comportamento do consumidor, com um interesse crescente por cidades de outras regiões, como América do Sul e Europa, no caso de Lisboa, que aparece na sétima posição”, comenta Mariotto.

As sete cidades estrangeiras mais procuradas pelos brasileiros: