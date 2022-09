Candidato a deputado estadual Rodinei Ramos, realiza bandeiraço no Zumbi

MANAUS – AM | Na manhã deste domingo, (11), o candidato a deputado estadual Rodinei Ramos, com o número 70770, esteve realizando bandeiraço e cumprimentando eleitores na feira do bairro do Zumbi, na zona Leste de Manaus.

O candidato concorre a uma das vagas na assembleia legislativa do Amazonas. Um das solicitações dos feirantes para o candidato, foi a de melhorias na segurança pública da comunidade. “Precisamos de mais segurança na nossa feira”, disse um permissionário do local.

Rodinei disse que chegando a uma das vagas, deve cobrar do governo melhorias de segurança em todo o estado. “Segurança é deve do governo, e é obrigação do deputado estadual cobrar por isso”, disse o candidato.