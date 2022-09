Candidato Rodinei Ramos se reuniu no feriado com apoiadores no Nova Esperança

O trabalho não pàra para o candidato a Deputado Estadual Rodinei Ramos (Avante), que mesmo no feriado da Independência da República, (07/09) esteve visitando os seus eleitores do bairro de Nova Esperança, zona oeste de Manaus.

Para o candidato cada minuto e momento é precioso e deve ser aproveitado para conhecer de perto a demanda das comunidades para futuramente, com um mandato, contribuir com a população no que for necessário.

“Feriado seria um dia para eu descansar e me distrair um pouco, no entanto aqui estou para esse contato com os eleitores, que de todas as partes da cidade querem me conhecer de perto. Hoje foi a vez de eu ouvir povo do bairro Nova Esperança e saber de suas necessidades em comum”, afirma.

A reunião, que teve a presença de mais 70 pessoas, foi solicitada por um dos representantes do bairro, o senhor Fernando Farias, de 56 anos, que procurou a assessoria do candidato para levá-lo até à comunidade com a finalidade de ouvir suas propostas.

“Chamei o candidato até meu bairro, pois me informei sobre seu histórico de trabalho e seu comprometimento em servir a sociedade. Sei que como deputado estadual poderá fazer muito mais, por isso tem credibilidade conosco”, afirma o líder comunitário.