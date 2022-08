Candidatos ao Governo do AM são lembrados e outros não, pelos presidenciáveis

Presidenciáveis de alguns partidos fizeram manifestação de apoio a candidatos ao governo do Amazonas, em suas campanhas. Entre eles, o candidato à reeleição, governador Wilson Lima (União Brasil) e, a candidata Carol Braz (PDT).

Mas tem os que sequer foram lembrados pelos seu presidenciáveis, como Eduardo Braga (MDB).

O governador Wilson Lima, por exemplo, foi mencionado na propaganda eleitoral da presidenciável, Soraya Thronicke. Ambos são do União Brasil.

Em vídeo, Soraya afirma que está com Wilson Lima na luta pela reeleição. O vídeo está publicado nas redes sociais.

Já o candidato Ciro Gomes, pede votos para Carol Braz para o governo do Amazonas. Os políticos são do PDT.

Na opinião de Ciro, Carol é uma revelação política. Em outra oportunidade ele esteve no Amazonas para lançar a própria candidatura à presidência da República e para pedir votos para a candidata do seu partido.

Esquecidos no baile

Há ainda os que esperam um sinal de apoio, uma menção sequer, dando mostra de que ele tem o apoio do seu presidenciável. Um deles, o candidato ao governo do Amazonas, Eduardo Braga (MDB).

Eduardo Braga costuma ‘bater no peito’, dizendo que tem o apoio do candidato à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva. No entanto, o petista ainda não pediu votos para Braga, nem, também, disse que apoia o candidato do MDB na sua tentativa de se eleger pela terceira vez governador do Amazonas.

Braga também nunca foi citado pela candidata do MDB, Simone Tebet. A candidata à presidência da República não é afeta a Eduardo Braga, por ele ter abandonado a proposta de candidatura de seu partido, para apoiar outro, de outra legenda partidária.