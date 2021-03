Canil que maltratava cães no Santo Agostinho, é interditado

Manaus – Equipes do Batalhão de Policiamento Ambiental em parceria com o Conselho Federal de Medicina Veterinária, resgatou na manhã desta quinta-feira (11), cerca de 34 cães que estavam sendo mantidos em situação de maus tratos. A operação aconteceu após denúncias de moradores das proximidades do canil Amazonas Kennel Club , situado na rua Joaquim Gadelha, 195, bairro Santo Agostinho, zona Oeste de Manaus.

Quando as equipes do Batalhão Ambiental e também do Conselhos Federal de Medicina Veterinária, chegaram ao local encontraram apenas um homem que foi conduzido para a Delegacia Especializada em Crimes Contra o Meio Ambiente e Urbanismo (DEMA), que seria o tratador do local ,dentre os 34 animais que se encontravam , 17 eram filhotes, o local totalmente insalubre , no cômodo onde estariam armazenados as rações , forma encontradas fezes de ratos, alguns medicamentos com data de validade vencida, alguns filhotes doentes.

Igor Charleston, policial militar formado em medicina veterinária, estava presente ao local e relatou “É triste ver animais em situações assim, para se ter uma idéia ,em meio as raças que aqui se encontram, temos a Cane Corso que no mercado tem o valor de R$ 10 mil reais, Buldogue Francês R$ 13 mil, dentre outras que aqui se encontram , o cálculo que poderia ser feito das raças que aqui estão, poderia chegar mais de R$ 300 mil reais, um local onde se tem mais de 40 anos de funcionamento, nome reconhecido e se encontrar está nesta situação é muito triste de se presenciar”.

Dentre as raças que estavam no canil temos, Buldogue Francês, Cane Corso, Pastor Alemão, Chow Chow, Rottweiler e outros, o proprietário chegou ao local, foi conduzido para a delegacia onde prestará esclarecimentos e os animais foram resgatados e conduzidos para uma ONG de apoio até a solução do caso.