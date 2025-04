Cantor de forró se entrega na delegacia da mulher após justiça acatar pedido de prisão

MANAUS | O cantor de forró Diego Damasceno, que agrediu violentamente sua namorada, a promotora de eventos Kaline Milena, de 30 anos, durante uma crise de ciúmes, se entregou à Polícia Civil por volta das 22h desta terça-feira (8), em Manaus.





A agressão ocorreu na madrugada de segunda-feira (7) e deixou a vítima com três dentes quebrados.

Ele chegou à Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher, no bairro Parque Dez, Zona Centro-Sul da capital, acompanhado da advogada Leiliane Nobrega. Ao descer do carro, teve o rosto coberto com um casaco para evitar ser reconhecido.

O mesmo deve seguir nas primeiras horas da manhã para audiência de custódia onde posteriormente será levado ao sistema prisional CDPM 8.

