Cantor de funk, é assassinado com 14 tiros na Compensa

MANAUS – Leonadison Silva Léo, de 23 anos, foi assassinado com quatorze tiros no beco do Igarapé, bairro da Compensa, zona Oeste de Manaus. O crime aconteceu por volta das 19h30min, no momento em que a vitima passava pelo beco do Igarapé, proximidades da rua Gilberto Mestrinho.

Leonadison era cantor de funk e estaria envolvido com o tráfico de drogas da área. Segundo informações repassadas pela irmã do mesmo, a vítima teria saído do mundo do crime, mas ficou devendo alguns traficantes de drogas da área, e por esse motivo tenha sido executado. A maioria dos disparos foram desferidos na região da cabeça.

A Delegacia de Homicídios e Sequestro, (DEHS), esteve no local do fato e levantou informações sobre a vítima e descobriu que o mesmo já tinha passagem pela polícia pelo crime de tráfico de drogas. O corpo foi periciado e encaminhado para o Instituto Médico Legal, (IML). A polícia investiga o caso.

Por Correio da Amazônia

Foto: Divulgação