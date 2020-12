MANAUS – O Cantor Eduardo Araújo, um dos mais respeitados da Música Popular Brasileira, (MPB), gravou mensagem para os 80 do Aeroclube do Amazonas.

Eduardo Araújo, é amigo do Dr Edinho Aviador é médico. O Asas do Amazonas esta nos preparativos para o evento dos seus oitenta anos que ocorrerá em Dezembro.

Com diversos homenageados e convidados, o presidente Luiz Mario e diretoria estão tratando desta festa todos os dias e já podemos ver novo visual dos muros do Aeroclube do Amazonas.