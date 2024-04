Capacitação em Propagação Vegetativa impulsiona agricultura sustentável em Eirunepé

O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), por meio da Unidade Local (UnLoc) Idam/Eirunepé, em parceria com o Instituto Federal do Amazonas (Ifam), realizou capacitação sobre Propagação Vegetativa para 35 pessoas ligadas ao setor primário de Eirunepé (a 1.160 quilômetros de Manaus), na segunda-feira (08/04).





Entre os participantes da capacitação estiveram produtores rurais indígenas, agricultores familiares, além de alunos do curso de Agropecuária do Ifam e do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam). O curso foi ministrado pelo gerente da UnLoc do Idam/Eirunepé, Marden Augusto, e pelo professor do Ifam, André Borborema.

Conforme Marden, a iniciativa teve como objetivo promover conhecimentos relacionados às boas práticas na propagação vegetativa, que consiste na multiplicação assexuada das plantas por meio de enxertia e estaquia. “Foram quatro horas de capacitação, onde pudemos abordar com detalhes esse tipo de reprodução, que muito tem a contribuir para o fortalecimento da agricultura no nosso estado”, disse.

O curso foi realizado na UnLoc do Idam/Eirunepé, localizada na rua Otaviano Melo, s/nº, bairro N. S. de Fátima, na sede do município.