Capitão Alberto Neto pode ter apoio do PSC

O PSC desistiu de lançar candidatura a prefeito de Manaus. No entanto, pode apoiar outro partido, sendo o mais cotado o Republicanos, do Capitão Alberto Neto. O pré-candidato pelo PSD, Ricardo Nicolau, já descartou a possibilidade de aliança com a legenda do governador Wilson Lima.

O Capitão Alberto Neto está em seu primeiro mandato como deputado federal. Em Brasília, ele é um dos aliados do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

O parlamentar aparece bem cotado nas pesquisas eleitorais feitas recentemente em Manaus. Em algumas, os manauaras o deixaram no 3º lugar da preferência para ser o prefeito da capital amazonense. Ele já chegou a ter 6,6% das intenções de voto.

Já Ricardo Nicolau, que tem conseguido apoio de partidos como o PSB, rejeitou aliança com o PSC. De acordo com ele, sua candidatura será independente e com planejamento estratégico.

O PSC teria como candidata à prefeita de Manaus a ex-titular da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Carol Braz. A desistência de candidatura majoritária foi anunciada nesse domingo (23).