Caprichoso e Garantido assinam acordo para reciclagem no Festival de Parintins 2024

Os bois Caprichoso e Garantido firmaram um compromisso para aderir à reciclagem durante o Festival de Parintins 2024. O presidente do boi Caprichoso, Rossy Amoedo, e o presidente do Garantido, Fred Góes, assinaram um Memorando de Entendimento nesta sexta-feira (17/05), junto ao Governo do Amazonas, comprometendo-se a destinar adequadamente os resíduos recicláveis por meio do projeto “Recicla, Galera”.





Esta iniciativa, realizada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) em parceria com a Coca-Cola Brasil, visa evitar que resíduos sejam descartados em aterros e lixões ilegais, enviando-os para reciclagem. Nas edições anteriores, a ação destinou mais de 7,8 toneladas de materiais para reciclagem, promovendo a geração de renda para os catadores. Eduardo Taveira, secretário de Estado do Meio Ambiente, destacou o compromisso com a sustentabilidade do festival para 2024, ressaltando a importância da ação no Dia Mundial da Reciclagem.

Além da destinação correta de isopor, os bumbás se comprometeram a incentivar a participação das Galeras na disputa de reciclagem dentro do Bumbódromo. A torcida que mais destinar recicláveis ao seu Ecoponto ganhará um prêmio de R$ 20 mil em investimentos ambientais e o título de Campeão Sustentável do Festival 2024.

Rossy Amoedo, presidente do boi Caprichoso, destacou a importância econômica e ambiental do projeto, que facilita a logística reversa e promove a preservação da natureza. Fred Góes, presidente do boi Garantido, enfatizou a redução do lixo na cidade e o incentivo à mobilização das torcidas em prol de um compromisso social e ambiental.

O Governo do Amazonas também firmou um Memorando de Entendimento com a Associação de Catadores de Parintins (Ascalpin), que apoiará a coleta e destinação correta dos resíduos. Todo material reciclável será destinado à associação, que ficará responsável pela venda dos resíduos, gerando renda para os catadores.

Desde 2022, o projeto já investiu R$ 187 mil em equipamentos e materiais para estruturar os trabalhos da Ascalpin. Marcivone Seixas, presidente da Ascalpin, destacou que o “Recicla, Galera” foi fundamental para consolidar o trabalho da associação, aumentando a renda e incentivando o reconhecimento dos catadores durante e após o festival.