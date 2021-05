Caprichoso, Garantido e Amazonastur alinham estratégias para o Festival de Parintins

O presidente da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), Sérgio Litaiff Filho, se reuniu, na manhã desta sexta-feira (28/05), com a diretoria dos bumbás Caprichoso e Garantido. O encontro teve o objetivo do alinhamento de ações estratégias para manter a divulgação do Festival de Parintins no Brasil e no mundo, além de parceria entre os grupos folclóricos. Esse foi o primeiro encontro da gestão dos bois e também com a atual direção da Amazonastur.

De acordo com o titular da Amazonastur, a ideia é colocar a instituição à disposição para potencializar a divulgação do evento, que é o maior produto cultural do Amazonas. Segundo Litaiff, entre os assuntos da reunião, está a participação dos bois no receptivo na temporada de cruzeiros e a participação em feiras nacionais e internacionais para fomentar o turismo na região.

“O nosso objetivo é manter a tradição dos bois de Parintins, e a Amazonastur tem um papel essencial para vender o produto cultural aos visitantes do nosso estado. É nosso papel, como poder público, ainda mais nesse momento delicado da pandemia, dar apoio para juntos vencermos os desafios impostos pelo novo coronavírus. O diálogo, o apoio e a parceria são o norte das ações de planejamento e de execução da nossa gestão”, completou Litaiff.

O Festival de Parintins ocorre durante três dias no último final de semana do mês de junho, no município do Baixo Amazonas, distante 369 quilômetros de Manaus, onde há uma disputa entre os bois Caprichoso e Garantido. A cidade é uma ilha, conhecida popularmente como Ilha Tupinambarana.

O presidente do Garantido, Antônio Andrade, disse que o encontro foi importante para debater e apresentar as atividades do Boi. “Abordamos outras questões do Boi que a gente precisa resolver, que são prioritárias para que a gente possa realmente ser forte e essa expressão cultural da Amazônia que é o boi-bumbá, seja realmente uma expressão que dê exemplo também de como está sendo administrada”, disse Antônio.

Para o presidente do Boi Caprichoso, Jender Lobato, esse encontro é a certeza de que muitas novidades irão ocorrer, beneficiando o Festival e o município de Parintins.