Caravana Transpetro Ubu em Movimento chega ao Amazonas

O Amazonas recebe, neste mês, a Caravana Transpetro Ubu em Movimento, com programação gratuita em Coari e Manaus, até o dia 23 de julho. O projeto conta com o espetáculo “Ubu: o que é bom tem que continuar!”, dos grupos Clowns de Shakespeare, Grupo Facetas e Grupo Asavessa, a exibição do média-metragem “Um filme sem fim”, de Carito Cavalcanti, sobre os 30 anos dos Clowns de Shakespeare, e a oficina “Princípios do Teatro Popular e de Rua”, ministrada pelo diretor, professor e dramaturgo Fernando Yamamoto e pelos atores e diretores Diogo Spinelli e Paula Queiroz.





De julho a outubro, a caravana vai circular por três regiões brasileiras: Norte, Centro-oeste e Sudeste. No total, são 22 apresentações, 11 oficinas e 11 sessões de cinema itinerante.

“Começaremos nossa caravana pelos estados Amazonas e Acre, seguimos para Goiás e Distrito Federal e finalizamos o trajeto em Minas Gerais e Espírito Santo”, afirma o diretor Fernando Yamamoto. “Todas as atividades têm acessibilidade em Libras e audiodescrição, as oficinas terão acessibilidade em Libras e as exibições serão com acessibilidade por LSE, um recurso que visa tornar conteúdos audiovisuais acessíveis a pessoas com deficiência auditiva”.

A primeira apresentação da obra “Ubu: o que é bom tem que continuar!” acontece no município de Coari, no dia 15 de julho, às 18h, na comunidade rural Itapéua, à margem do rio Solimões.

A peça tem como ponto de partida os personagens Pai e Mãe Ubu, da clássica obra “Ubu Rei”, de Alfred Jarry, e suas rocambolescas armações em uma insaciável busca pelo poder. Situando-se como uma possível continuação do trabalho de Jarry, “Ubu: O que é bom tem que continuar!” desloca esses personagens para um país/lugar-nenhum com ares latino-americanos, chamado Embustônia. Nesse novo ambiente, Pai Ubu e Mãe Ubu continuam sua saga alucinada pelo poder.

A obra estreou em outubro de 2022 e já cumpriu cerca de 100 apresentações, seja em grandes centros, como Rio de Janeiro e Salvador, como em comunidades indígenas, quilombolas e periféricas de diversos estados do Brasil. O espetáculo também foi apresentado em espanhol em festivais da Colômbia e do México.

Oficina

Em Coari, nesta segunda-feira (14/07) tem a oficina “Princípios do Teatro Popular e de Rua”, no Auditório Municipal Silvério José Nery, localizado na Estrada do Aeroporto, no bairro União, das 9h às 12h e das 14h às 17h.

As oficinas são destinadas a atores, estudantes de teatro e demais interessados na área, com idade mínima de 16 anos. As inscrições são gratuitas e o formulário está disponível no perfil @teatroclowns, no Instagram. A seleção dos participantes será por ordem de inscrição.

A atividade prática-teórica parte da trajetória dos Clowns de Shakespeare para traçar um panorama histórico e apontar estratégias de viabilização de criação, circulação, pesquisa, pedagogia e manutenção de coletivos de teatro de grupo no Brasil.

Cinema itinerante

Ainda no dia 14 de julho, às 17h, acontece a exibição do documentário “Um Filme sem Fim”, também no Auditório Municipal Silvério José Nery.

O média-metragem “Um filme sem fim” começou a ser rodado em 2013, quando o diretor Carito Cavalcanti acompanhou os Clowns de Shakespeare durante todo o ano, para fazer um documentário em comemoração ao vigésimo aniversário do grupo.

A falta de verba impediu a finalização do filme, mas os trabalhos do grupo e do filme continuaram, até que, quase uma década depois, o projeto foi viabilizado e concluído em 2022, trazendo um recorte pessoal e afetivo da trajetória de quase trinta anos do Grupo de Teatro Clowns de Shakespeare.

Programação em Manaus

Nos dias 14 e 15 de julho, Manaus recebe outra edição da oficina “Princípios do Teatro Popular e de Rua”, realizada para estudantes da Escola Superior de Artes e Turismo – ESAT – Sala Selma Bustamantes. No dia 15, às 17h, acontece no mesmo espaço a exibição de “Um filme sem fim”, aberta à toda a comunidade.

No dia 17 de julho, às 19h, os grupos potiguares Clowns de Shakespeare, Grupo Facetas e Grupo Asavessa apresentam o espetáculo “Ubu: o que é bom tem que continuar!” no Largo de São Sebastião, no Centro Histórico de Manaus.

No dia 20 de julho, às 16h, a apresentação acontece no Parque das Tribos, na Maloca dos Povos Indígenas, localizado na Rua Rio Purus, 180, no Tarumã.

Projeto

A Caravana Transpetro Ubu em Movimento tem patrocínio da Transpetro através do Programa Transpetro em Movimento e do Ministério da Cultura e Governo Federal – Brasil União e Reconstrução.

Além de compor o mercado de logística de petróleo e derivados, a Transpetro também atua no fomento à cultura, ao esporte, no cuidado com o meio ambiente e na inclusão social. Através de patrocínios, a empresa tem o propósito de promover transformações sociais de norte a sul do País.

A Caravana Transpetro Ubu em Movimento é um projeto que distribui cultura por mais de dez municípios das regiões norte, centro-oeste e sudeste, com apresentações em comunidades fora dos grandes centros e na realização de oficinas gratuitas com ações formativas sobre a arte do teatro de rua.