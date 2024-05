Careiro Castanho se prepara para a Conferência Municipal de Meio Ambiente

Tendo sido um dos municípios mais afetados pelos incêndios florestais e fumaça no verão de 2023, Careiro Castanho sai na frente e realiza sua primeira reunião visando a Conferência Municipal de Meio Ambiente sob a liderança da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.





O evento faz parte do calendário criado pelo Ministério do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas (MMA) que possui ainda as etapas estaduais e o grande evento que será a etapa nacional.

O prazo para a etapa municipal se encerra em 05 de julho, das Conferências Livres em 30 de setembro, das estaduais em 10 de dezembro e a Conferência Nacional ocorrerá de 04 a 07 de fevereiro de 2025.

Dessa vez a temática será: Emergência Climática: o desafio da transformação ecológica.

Os subtemas serão os seguintes:

1 – Mitigação: redução da emissão de gases do efeito estufa;

2 – Adaptação e preparação para desastres: prevenção de riscos e redução de perdas e danos;

3 – Justiça Climática: Superação das desigualdade;

4 – Transformação ecológica: Descarbonização da economia com maior inclusão social;

5 – Governança e Educação Ambiental: participação e controle social.

“A reunião inicial teve como objetivo entender o processo de realização das Conferências, estipular responsabilidades e alinhar a equipe” disse o secretário de Meio Ambiente de Careiro.

A cidade foi sede do Comando de Incidentes para o combate ao fogo em 2023 e do curso que formou 45 brigadistas voluntários.