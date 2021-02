Careiro da Várzea deverá informar dados de vacinação contra a covid-19

As medidas adotadas pela Prefeitura de Careiro da Várzea (a 29 quilômetros de Manaus) para a implementação do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a covid-19 serão acompanhadas. A recomendação é do Ministério Público do Amazonas (MPAM).

O município recebeu 960 doses da vacina contra a covid-19. Dessa maneira, a prefeitura deverá apresentar o plano de ação com a programação com base nas diretrizes do Plano Nacional de vacinação.

Caso o município possua Rede de Frio, deverá apresentar, também, relatório completo do plano de acondicionamento, agentes envolvidos, itinerário, e demais dados. A Prefeitura deve apresentar ainda informações das etapas da vacinação, relacionadas ao grupo prioritário, calendário de vacinal e número de doses recebidas. E encaminhe ainda os dados econômico-financeiros relativos à operacionalização da campanha de imunização, desde repasses de verbas federais ao comprovante de gastos realizados e despesas.