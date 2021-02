Careiro da Várzea terá que publicar plano de vacinação

A Prefeitura de Careiro da Várzea (a 22 quilômetros de Manaus) deverá publicar a lista integral e atualizada de todas as pessoas vacinadas contra a covid-19 no município. A divulgação, conforme recomendação do Ministério Público do Amazonas (MPAM), deve ser diária.

Ainda de acordo com o órgão ministerial, a publicação deve ser feita no portal da prefeitura. Devem constar informações como considerando a gestão do sistema de informação do Plano Nacional, incluindo a coleta, o processamento, a consolidação e a avaliação da qualidade dos dados provenientes das unidades notificante.

Também deve haver a transparência dos dados em conformidade com os prazos e fluxos estabelecidos nos âmbitos nacional e estadual e a retroalimentação das informações às unidades notificadoras.