Carga de 50 mil metros cúbicos de oxigênio chega em Manaus para abastecer hospitais

MANAUS – Na noite de segunda-feira (11/01), chegou a Manaus mais uma remessa de 50 mil metros cúbicos de oxigênio para repor os estoques da empresa White Martins, principal fornecedor da rede hospitalar do Estado. O produto veio da fábrica em Belém-PA e chegou por via fluvial.

Desde a última sexta-feira, o Governo do Amazonas e o Governo Federal atuam juntos para trazer o produto de outros estados, com apoio da Força Aérea Brasileira, considerando que o consumo nos hospitais da rede estadual quintuplicou por conta do aumento das internações e levou as empresas que produzem gases medicinais a anunciarem que estão operando no seu limite no Estado.

Em reunião do Comitê de Resposta Rápida no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), com a presença do ministro Eduardo Pazzuelo, do governador Wilson Lima e do prefeito David Almeida, foram discutidas novas estratégias para repor os estoques, como a implantação de mini usinas.