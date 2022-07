Carol Braz define data da convenção no Amazonas para o dia 1 de agosto

Após participar da Convenção Nacional do PDT, que oficializou a candidatura de Ciro Gomes para Presidência da República, a defensora pública licenciada e pré-candidata ao Governo do Amazonas, Carol Braz, chega em Manaus fortalecida pela executiva nacional do PDT e confirma data da convenção no Amazonas para o dia 1 de agosto.

Carol esteve ao lado do pré-candidato ao Senado, Luiz Castro e das pré-candidatas a Federal e Estadual, Wanessa Pacheco e Fran Gualberto, prestigiando o evento de lançamento.

‘Estamos em uma luta contra um sistema maculado de corrupção que se repete anos após anos, mas vamos a fazer diferença nessa eleição, pois somos diferente deles. Junto com o senador Luiz Castro, vamos fazer realmente a transformação de uma política que pensa na Amazônia, no desenvolvimento da biodiversidade, juntamente com um presidente que tem a sensibilidade e que olha pelos mais carentes. Ciro Gomes é a nossa esperança de mudar a realidade do nosso Brasil’ diz a pré-candidata ao Governo do Amazonas, Carol Braz, durante a convenção.

Durante sua ida a Brasília, a pré-candidata também recebeu o apoio de 27 representantes estaduais da Ação Mulher Trabalhista (AMT) e destacou a força da mulher em todo Brasil. A representante do Amazonas, Madalena Silva, diz estar alegre e representada: ‘Carol Braz, pré-candidata a Governadora do Amazonas, recebeu este apoio dos estados por entenderem que ela representa não só as mulheres na política, mas por representar a Amazônia como um todo. Em todo o lugar teremos a marca da sua luta, bravura e sua defesa de onça que irá engolir os ‘pitbulls’ da política amazonense pra defender os injustiçados. Carol representa a voz dos que foram calados com mordaças’, finaliza.

‘Não existe em nenhum partido no Brasil onde as mulheres tenham mais poder que as do PDT, onde elas definem sua posição com responsabilidade e respeito. Neste partido, as mulheres têm vez, olhar de igualdade e legitimidade’, afirma Miguelina Vecchio, presidente nacional da Ação Mulher Trabalhista e vice-presidente nacional do PDT, durante o seu discurso no evento.

Candidaturas femininas do PDT pelo Brasil – PDT terá duas candidaturas femininas ao governo nos estados do Amazonas, com a defensora pública Carol Braz e no Distrito Federal, com a esportista Leila do Vôlei.