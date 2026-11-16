Carreta carregada com caixas tomba na Avenida do Turismo e deixa trânsito parcialmente interditado no Tarumã

MANAUS | Uma carreta que transportava diversas caixas tombou na manhã desta segunda-feira (16), na Avenida do Turismo, no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus. O acidente provocou a interdição parcial da via e complicou o trânsito na região.

Até o momento, não há informações sobre o que teria provocado o tombamento. O motorista sofreu ferimentos leves, mas não precisou de atendimento médico.





Equipes da Polícia Militar e do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) foram acionadas para atender à ocorrência e organizar o fluxo de veículos no local.

A empresa responsável pelo transporte deverá providenciar a retirada da carga e do veículo da pista. Ainda não há informações sobre o prazo para a liberação total da avenida.

Por Correio da Amazônia