MANAUS – Na manhã desta quinta-feira, (15), uma carreta que transportava um container, acabou tombando na Alameda Cosme Ferreira, bairro do Coroado, zona Leste de Manaus.

Com o tombamento do veículo, o trânsito ficou intenso no local onde foi necessários realizar um contrafluxo na via oposta. Um guindaste já encontra-se no local para realizar a retirada do veículo do local.

Por Correio da Amazônia