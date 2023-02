Carro cai no mar após motorista errar a entrada da travessia de balsas

Um veículo caiu no mar, depois que o motorista, acompanhado pela namorada, errar a entrada da balsa que faz a travessia entre Santos e Guarujá, no litoral de São Paulo. O acidente, que ocorreu às 5h15 deste domingo (26/2), não deixou feridos.

De acordo com o Departamento Hidroviário de São Paulo (DH), a retirada do veículo do mar foi feita com o apoio de mergulhadores e de um guincho da Ecovias.

No horário do acidente, observou o DH, a rampa de acesso à balsa estava fechada e o local, sinalizado.

O Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) informou que, por volta das 7 horas, os mergulhadores iniciaram as marcações no local onde o carro havia caído, em Santos. A seguir, o veículo foi amarrado ao guincho da Ecovias e retirado do mar por volta das 11 horas.

