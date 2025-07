Carro pega fogo e interdita avenida Recife

MANAUS | Um carro foi tomado pelas chamas na noite de sexta-feira (25), na Avenida Mário Ypiranga, uma das vias mais movimentadas da zona Centro-Sul da capital amazonense. O incêndio no veículo gerou transtornos no trânsito e assustou motoristas que passavam pelo local.





De acordo com testemunhas, o fogo teve início por volta das 20h, enquanto o veículo trafegava pela via. Ainda não se sabe o que teria provocado o incêndio. O motorista conseguiu sair do carro a tempo e não sofreu ferimentos.

Populares que presenciaram a cena acionaram o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM), que enviou uma equipe para controlar as chamas.

A área foi isolada temporariamente para a atuação dos bombeiros e o fluxo de veículos foi parcialmente interrompido, sendo normalizado após a remoção do automóvel.

Por Correio da Amazônia