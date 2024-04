Carroceria de picape faz o serviço de ambulância em Itacoatiara

Na hora da emergência, os cidadãos da cidade metropolitana de Itacoatiara, apelam para qualquer tipo de transporte como única forma de levar os seus doentes ao posto de saúde.





Na fotografia, vimos um cidadão acidentado no bairro Moisés Israel sendo levado na carroceria de uma Picape. Era a única opção do momento, mas que estava colocando em risco a vida do cidadão, que poderia ter se esfolado todo ao cair da corroceria.

Mas ele não tinha outra opção, porque ambulância não existem na cidade de Itacoatiara quando o cidadão precisa.

Para o fotojornalista Xavier Monteiro, a saúde de Itacoatiara virou uma grande gozação, tanto nas redes sociais, quanto na opinião pública do município.

Xavier diz que a saúde em Itacoatiara está doente, em crise e que o atendimento à população virou uma vergonha. “As pessoas que precisam de atendimento em saúde dificilmente são atendidas. “Cadê as ambulâncias senhor prefeito?”, pergunta ele.