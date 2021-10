Casa da Moeda lança medalha em comemoração aos 90 anos do Cristo Redentor

A Casa da Moeda lançou, nesta terça-feira (12), uma medalha, exclusiva e limitada, em homenagem aos 90 anos do Cristo Redentor.

Foram produzidas apenas 2.590 peças comemorativas: 90 em ouro, 200 em prata, 300 em bronze e 2.000 em cuproníquel, uma liga metálica de cobre e níquel.

O arcebispo do Rio de Janeiro, cardeal Dom Orani João Tempesta, se reuniu com o presidente da Casa da Moeda do Brasil, Hugo Cavalcante Nogueira.

Na Catedral Metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro, para realizar a cerimônia de quebra do par de cunhos da nova medalha.

g1