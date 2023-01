Casa desaba enquanto família dormia, na comunidade da Sharp

Uma casa desabou na madrugada desta segunda-feira (23), na comunidade da Sharp, bairro Armando Mendes, Zona Leste de Manaus. Uma família estava no imóvel na hora do desabamento.

De acordo com a Defesa Civil do Município, não há informações de feridos. A casa fica localizada em uma área que será beneficiada pelo Prosamin.

O órgão já está tomando as providências cabíveis e prestando apoio à família.

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), informa que a área da comunidade da Sharp, localizada no bairro Armando Mendes, integra o programa de revitalização e habitação Prosamin, do Governo do Estado, portanto, a família que teve a sua casa desabada não pode ser contemplada no Auxílio Aluguel da Prefeitura de Manaus.

Uma equipe técnica da Defesa Civil, junto a uma equipe da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Semasc), devem ir até o local realizar o primeiro atendimento e se necessário, garantir benefícios eventuais como cesta básica, colchões entre outros itens de primeira necessidade.