MANAUS – Dois dos cachorros estavam mortos quando foram encontrados pelos funcionários nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (25).

Uma câmera do circuito de segurança de uma Pet Shop, localizado no conjunto Hiléia, Zona Centro-Oeste da capital, flagrou o momento em que um casal abandona quatro filhotes de cachorro na calçada do estabelecimento.

Veja Vídeo