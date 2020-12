Casal é metralhado na Comunidade Nossa Senhora de Fátima

MANAUS – Miriam Silva dos Santos, 23 anos, e José Renato Alves, 28 anos, foram assassinados com vários disparos de arma de fogo na rua Galiléia, comunidade Nossa Senhora de Fátima 1, bairro Novo Aleixo, zona Norte de Manaus. As vítimas estavam andando pela via quando homens armados apareceram em um carro Siena preto e deram início a uma sessão de tiros. O casal morreu na hora.

O local do fato é considerado área vermelha e a polícia acredita que seja mais um crime de execução por dívida com o tráfico de drogas. Moradores que estavam no local do fato, relataram que foram para mais de vinte tiros no local, o que deixou a população espantada com tamanha crueldade.

Os corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal, (IML), e o caso deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestro, (DEHS).

Por Correio da Amazônia