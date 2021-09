Casal é preso com arma, munições e entorpecentes em Japurá

Policiais militares do 7° Grupamento de Polícia Militar (GPM), subordinado ao 3° Batalhão de Polícia Militar (BPM), prenderam, na madrugada deste domingo (26/09), uma mulher de 49 e um homem 50 anos em posse de material ilícito, no município de Japurá (a 744 quilômetros de Manaus).

A prisão do casal ocorreu após denúncia por volta de 2h, indicando que a dupla estaria distribuindo entorpecentes pela cidade. Ao encontrar os dois saindo de uma casa, a equipe fez a abordagem e encontrou, com eles e no interior da residência, nove munições (duas deflagradas), 12 trouxinhas de cocaína, uma espingarda calibre 28, R$ 2.731 em espécie, um quelônio, uma motocicleta Honda/Fan CG 150, uma roçadeira e um aparelho celular.

A dupla foi levada para a Delegacia Regional de Polícia de Japurá.

Denúncia – A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.