Casal é preso com celulares roubados no Centro de Manaus

MANAUS – Policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam na tarde de segunda-feira (02/11), por volta das 12h50, um homem e uma mulher suspeitos de comercializar aparelhos celulares sem a devida documentação, na avenida Eduardo Ribeiro, Centro Histórico de Manaus.

Segundo os policiais, a equipe se encontrava em patrulhamento de rotina nas imediações do Relógio Municipal e Praça da Matriz quando observou o casal e efetuou abordagem. Na revista pessoal, foram encontrados três aparelhos com o homem e quatro aparelhos com a mulher.

Como não apresentaram documentação necessária, o homem e a mulher foram encaminhados ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde se constatou que um dos aparelhos estava com restrição de roubo, caracterizando receptação, sendo tomadas as providências legais.