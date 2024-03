Casal é preso com drogas em caixa de açaí no Porto de São Raimundo

Manaus | Uma ação policial deflagrada pelo 1° Distrito Integrado de Polícia, (DIP), no final da tarde de terça-feira, (19), culminou com a apreensão de diversos tabletes de maconha que estavam escondidos entre encomendas de Açaí.





A droga estava sendo transportada por uma mulher identificada como Maiara Maressa Gomes, tendo a mesma embarcado no município de Barcelos com o material com destino a cidade de Manaus.

As investigações também confirmavam que Maira iria entregar as drogas para Francisco Souza Sabino, vulgo “Chico”, e uma menor identificada pelo apelido de Lane, que ficariam a cargo de realizar a entrega a um narcotraficante residente no bairro Compensa.

Durante a ação policial Maiara ainda tentou empreender fuga, tendo sido capturada ainda na região portuária.

Francisco “O CHICO” também foi preso na companhia da menor “LANE” enquanto aguardava a chegada do material ilícito, tendo todos confidenciado as suas respectivas participações.

Enquanto os policiais inspecionavam a embarcação a menor que é namorada do traficante que encomendou a droga passou a acompanhar a atuação da polícia repassando informações aos demais integrantes da quadrilha, sem saber que estava sendo monitorada pela polícia.

A quadrilha pretendia dissuadir a atuação da polícia informando que o Francisco, não fazia parte do esquema, afirmando que o mesmo apenas se tratava de um motorista de aplicativo e que ambos não tinham conhecimento da existência das drogas.

Maira e Chico foram flagranteados pelos crimes de tráfico de drogas, associação criminosa, e corrupção de menores.