Casal é preso com vários celulares roubados e arma de fogo na Cachoeirinha

MANAUS – Por volta das 16h, de domingo, (20), uma equipe tática prendeu um casal em posse de arma de fogo, munições e aparelhos celulares oriundos de roubo, após abordagem a um veículo modelo Gol, cor branca e placas PHN-0I34, nas proximidades do cruzamento entre as avenidas Humaitá e Carvalho Leal, no bairro Cachoeirinha, zona sul.

Durante a abordagem, o casal demonstrou bastante nervosismo. Em busca no carro, os policiais encontraram no banco do motorista um revólver calibre 38, marca Taurus, com cinco munições intactas, além de cinco aparelhos celulares. Questionados, o homem e a mulher confessaram estar praticando roubos pela cidade. Os dois foram conduzidos, com o material apreendido, ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Um deles tinha passagem por tráfico de drogas.