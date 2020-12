Casamentos na pandemia exigem criatividade dos noivos

Por Rodolfo Milone

O universo dos casamentos foi um dos mais afetados pela pandemia do coronavírus. Por serem festas com grandes focos de aglomeração, proibidas em diversas cidades do país, noivas e noivos se viram obrigados a adiar ou cancelar as celebrações que planejavam.

No Brasil, o impacto foi perceptível no número de registros oficiais de casamentos, de acordo com dados divulgados pela Central Nacional de Informações do Registro Civil. Em abril de 2020, o mês de maior baixa, foram realizados pouco mais de 25,5 mil casamentos. Isso significa queda superior a 50%, se comparado ao mesmo período do ano passado.

Porém, com a flexibilização da quarentena nos últimos meses, o cenário parece melhorar para os noivos do país. Também segundo o Portal do Registro Civil, setembro foi um dos meses com maior número de casamentos civis do ano, perdendo apenas para janeiro. Ao todo, mais de 63 mil registros foram emitidos, o que representa um crescimento de 143%, se comparado ao mês de abril.

Desafios e proteção

Realizar a cerimônia durante uma pandemia global prevê alguns desafios. É preciso se atentar ao número de convidados e respeitar as medidas de proteção, a fim de preservar a saúde de todos os envolvidos.

O período exige muita adaptação e criatividade, como contam Bruna Fraga e Guilherme Ferreira, que decidiram manter o casamento em abril deste ano, por conflitos de data com o cartório e com as férias de ambos.

A solução foi realizar uma festa menor do que a esperada e transmitir o evento ao vivo, pelo Instagram, para os demais familiares e amigos. “Foi maravilhoso saber que as pessoas mais importantes de nossa vida estavam presentes, mas na segurança de suas casas”, afirma Bruna.

A internet é uma das ferramentas mais importantes para que noivos e noivas consigam realizar seu sonho de se casar em 2020. Além de transmissões ao vivo, sites de cerimônia e lista de presentes de casamento virtual também entram como protagonistas na nova fase de adaptação.

Auxilio de sites de casamento

Mesmo antes da pandemia, muitos noivos buscavam pelo melhor site de casamento para auxiliar na realização de sua cerimônia. Por meio dessa ferramenta, o casal consegue executar diversas ações essenciais para a organização da festa. É possível confirmar presença de convidados, informar sobre a localização, indicar o estilo de roupa recomendado, além de contar um pouco mais sobre a história do relacionamento.

Uma das utilidades mais procuradas pelos noivos é a lista de presentes. Muitos portais oferecem a oportunidade de concentrar todos os itens de interesse em um só lugar ou, ainda, receber o dinheiro diretamente na conta bancária. Tudo é resolvido e divulgado digitalmente o que, além de ser uma facilidade para o casal, permite que os convidados tirem dúvidas e presenteiem sem sair de casa.

A pandemia foi um dos fatores responsáveis por impulsionar a busca por “site de casamento” no Google. De acordo com o Google Trends, em agosto houve um pico de procura pelo termo e a tendência é que os últimos meses do ano apresentem um crescimento ainda maior.

Transmissão ao vivo da cerimônia

Bruna e Guilherme fizeram a transmissão ao vivo de seu casamento pelo Instagram. Essa é uma forma prática e rápida de conseguir a participação de todos os convidados, sem a presença física dos entes queridos, evitando aglomerações.

A live se tornou uma tendência no meio, tanto que a crescente busca por transmissões virtuais das cerimônias fez com que diversos sites de casamentos se adaptassem, a fim de atender às novas demandas de noivos por todo o país.

A plataforma iCasei, referência no setor, lançou um recurso que permite que os noivos transmitam o evento ao vivo pelo próprio site de casamento – sem ter que depender, assim, de redes sociais diversas. A ferramenta foi essencial para a realização do casamento de Ingrid e Denilson que tiveram que replanejar tudo o que estava programado há mais de um ano.

Redução da lista de convidados, mudança de local e fornecedores foram algumas das medidas tomadas. O casal optou pelo estilo mini wedding, no qual são chamados cerca de 40 pessoas. A transmissão ao vivo, diretamente no site criado para os noivos, permitiu que todos os convidados da lista original pudessem participar da cerimônia, mesmo que remotamente.

“Foi igualmente especial. Recebemos carinho em dobro, porque sabiam das lutas que enfrentamos no ano do nosso casamento. Não foi como eu sempre sonhei, mas, sem dúvidas, foi infinitamente melhor”, relembra Ingrid.