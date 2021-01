Caseiro tenta violentar criança de 8 anos e acaba preso no Jorge Teixeira

MANAUS – João Rebelo Carvalho, 53 anos, foi preso após tentar estuprar uma criança de 8 anos, no bairro Jorge Teixeira, ramal do Brasileirinho, zona Leste de Manaus. O crime aconteceu na noite de quinta-feira, (7), por volta das 21hs00, quando o acusado estava jogando futebol com a criança.

O mesmo colocou seu órgão genital para fora e pegava nas partes íntimas da criança. A vítima conseguiu correr e avisou a mãe que acionou os vizinhos e renderam o acusado. João foi bastante espancando e teve que ser ajudado pela PM, que chegou no local e fez a prisão do homem.

O caso foi apresentado na Delegacia Especializada em Proteção a Criança e ao Adolescente, (DEPCA). O acusado é soropositivo.

Por Correio da Amazônia

Foto: Divulgação