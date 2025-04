Caso de agressão contra aluno autista em escola privada de Manaus é levado à Câmara

O vereador Eurico Tavares (PSD) usou a tribuna da Câmara Municipal de Manaus (CMM), na manhã desta terça-feira (8 de abril), para denunciar o caso de agressão à uma criança autista de oito anos em uma escola particular de Manaus. Durante pronunciamento, o parlamentar mostrou imagem da marca deixada por uma professora no braço do menino e anunciou que irá acionar ao Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE), recorrer à Defensoria Pública do Estado (DPE-AM) e notificar ao Conselho Tutelar para que o caso tenha devido encaminhamento.





“Eu trago imagem de um caso que aconteceu em Manaus, no dia 25 de março, numa escola particular. Essa é uma das tantas ocorrências absurdas que acontecem e que não podemos permitir. Perguntam porque eu luto tanto, porque repito tanto esse tema, mas é que se eu tiver que lutar, dar o pontapé inicial, por meio do meu mandato, para obter melhorias pra que cenas como essas não se repitam, eu vou ser incansável”, afirmou o vereador.

No caso levado por Tavares à tribuna, um menino de oito anos teve marcas deixadas nos braços por uma professora. A mãe pediu acesso às imagens para saber o que de fato aconteceu na sala de aula, mas foi comunicada que as câmeras não tinham funcionado naquele intervalo de horas. Depois de receber a resposta, a mãe registrou BO na delegacia e solicitou que a professora responsável foi ouvida. Da escola, recebeu apenas uma reunião seis dias depois, sem qualquer preocupação com o aluno.

“A mãe procura socorro tamanho é o desespero. Ele confia nos professores, nos profissionais que estão em sala, mas as cenas mostram total despreparo. Eu estou aqui em nome do pais, dos avós, dos familiares para que eles em breve não vivam mais situações como essa. Eu não vou me calar”, concluiu.