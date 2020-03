O município de Santo Antônio do Içá (a 888 quilômetros de Manaus) registrou o primeiro caso de coronavírus. A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde do Município.

Outras três pessoas também estão suspeitas de estarem com Covid-19. Uma delas é um médico da saúde indígena.

O Amazonas já possui mais de 50 casos da doença. A maioria deles está na capital, Manaus.

ERRAMOS

A fotografia principal da matéria não é da cidade de Jutaí, em função do erro de publicação, atenderemos o pedido da advocacia do município, mesmo embora achando muito pesado o termo ‘retratação’, conforme citou a advogada no texto abaixo:

Prezados, vimos por meio deste solicitar a RETRATAÇÃO referente a reportagem postada na rede social Facebook deste Portal de Notícias, nesta data (26/03/2020), com o seguinte tema “Caso de Coronavírus é confirmado em mais um município do AM”. Isto porque, o caso confirmado do Coronavírus (COVID-2019) ocorreu na cidade de Santo Antônio do Içá (AM), contudo, consta na “capa da reportagem” a fotografia do Terminal Hidroviário (Porto) do Município de Jutaí (AM).

Desta forma, a fotografia utilizada erroneamente que ilustra a reportagem causou enorme repercussão entre a população jutaiense com interpretações de que a reportagem se trataria de caso confirmado do Coronavírus no Município de Jutaí. Sabe-se que a decretação da pandemia internacional pela OMS, sobretudo desde os casos confirmados no estado do Amazonas, vem gerando extrema preocupação nos munícipes, principalmente das cidades mais longínquos, como é o caso da cidade de Jutaí .

Por este motivo, solicitamos que este Portal de Notícias publique retratação informando o equívoco na utilização da fotografia de cidade diferente daquela noticiada, ainda, que seja publicada fotografia do Porto de Jutaí somente quando se tratar de notícia deste Município. Jutaí, 26 de março de 2020.

Atenciosamente, Natália Aquino Advogada do Município de Jutaí (OAB/AM nº 8.177)

Justificativa

Na pesquisa do Google, aparece essa fotografia como sendo da cidade de Santo Antônio do Iça …

A mesma fotografia foi publicada, erroneamente pelo portal Amazonas Em Tempo e, outros portais, em outras notícias… daí a falha da nossa reportagem em publicar como sendo a frente da cidade de Jutaí… Vamos corrigir a nossa falha nas próximas edições, se acaso houver uma notícia referente ao município …

Att… George Curcio – portal Correio da Amazônia