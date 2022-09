Casos de dengue aumentam mais de 180% no Brasil em 2022

O Brasil apresenta um aumento significativo de casos de dengue, de acordo com o mais recente boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. Os dados, que consideram os registros da doença até a primeira semana de setembro, apontam que houve um aumento de 189,1% de casos em comparação com o mesmo período de 2021. Até o dia 5 de setembro, foram contabilizados 1.337.413 casos prováveis de dengue no país.

Especialistas afirmam que cuidados básicos semanais contribuem para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, Zika e chikungunya.

Neste ano, a região Centro-Oeste apresenta a maior taxa de incidência de dengue, com 1.867,3 casos/100 mil habitantes, seguida das regiões: Sul (1.018,0 casos/100 mil hab.), Sudeste (494,4 casos/100 mil hab.), Nordeste (398,5 casos/100 mil hab.) e Norte (227,6 casos/100 mil hab.).

Os municípios que apresentaram os maiores registros de casos prováveis de dengue foram: Brasília (DF), com 62.265 casos, Goiânia (GO), com 49.675 casos, Joinville (SC), com 21.365, Aparecida de Goiânia (GO), com 21.164 casos, Araraquara (SP), com 20.937 casos e Anápolis (GO), com 19.881.

Segundo o ministério, foram confirmados 1.304 casos de dengue grave e 16.114 casos de dengue com sinais de alarme no país em 2022. Até o momento, foram confirmados 854 mortes por dengue, sendo 737 por critério laboratorial e 117 por critério clínico epidemiológico. Os estados que apresentaram o maior número de óbitos foram: São Paulo (259), Goiás (111), Paraná (96), Santa Catarina (88) e Rio Grande do Sul (66). Outras 227 mortes permanecem em investigação.

Fonte: CNN Brasil