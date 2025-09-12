Castramóvel oferece castração gratuita de pets em shopping de Manaus

O Shopping Ponta Negra será ponto de parada do Castramóvel da Secretaria de Proteção Animal (SEPET) entre os dias 16 e 19 de setembro. A ação oferece castrações gratuitas para cães e gatos e faz parte do programa estadual de controle populacional de animais domésticos, que busca promover o bem-estar animal e também a saúde pública.





Para garantir o atendimento, é obrigatório realizar o agendamento presencial no dia 15 de setembro, no Piso L2 do shopping, próximo à loja iPlace. Os tutores precisam apresentar RG, CPF, comprovante de residência e uma foto do pet. O agendamento deve ser feito por um responsável maior de idade.

A iniciativa acontece em parceria com o Shopping Ponta Negra, que abre espaço para a realização da atividade. Para a coordenadora de Marketing do empreendimento, Luana Coelho, o projeto contribui diretamente com a comunidade. “Essa parceria visa democratizar o acesso à castração, que além de ser uma importante política pública para o controle populacional de cães e gatos, também é uma medida de saúde pública. Ficamos felizes em poder colaborar com uma ação que beneficia tanto os animais e suas famílias quanto a sociedade como um todo”, destaca.