Catedral faz celebrações da Sexta-feira Santa

Celebrada pela Igreja Católica nesta sexta-feira (18), a Paixão de Cristo terá os ritos tradicionais na tarde de hoje. Os fieis poderão conferir a programação da Arquidiocese de Manaus, Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Conceição, no Centro.





Na Catedral, às 14h, haverá a meditação das Sete Dores de Nossa Senhora e, às 15h, a celebração da Liturgia da Paixão. No Santuário de Fátima, bairro Praça 14, Zona Sul, a Liturgia da Paixão também será às 15h, seguida da tradicional procissão do Senhor Morto, que sai às 16h30 em direção à Igreja da Matriz.

No Sábado de Aleluia (19), a Vigília Pascal será celebrada às 18h, na Catedral. No Domingo de Páscoa (20), as celebrações seguem os horários habituais na Catedral: 7h, 10h e 18h. Além disso, cada paróquia e comunidade terá sua programação.