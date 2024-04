CCZ inicia etapa fluvial da Campanha de Vacinação Antirrábica

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) Dr. Carlos Durand, iniciou na quarta-feira, 3/4, a etapa rural fluvial da Campanha de Vacinação Antirrábica 2024. Nessa etapa, que segue até 25 de abril, a estimativa é que sejam vacinados aproximadamente 900 animais, entre cães e gatos.





O chefe do Núcleo de Controle Populacional Animal do CCZ, Reinaldo Luiz Lima, explica que, entre 3 e 11 de abril, a equipe do CCZ, com o apoio do Distrito de Saúde (Disa) Rural, vai executar o trabalho em comunidades ribeirinhas localizadas na Calha do Rio Negro.

“A equipe do CCZ está acompanhando os servidores do Disa Rural nas viagens das Unidades de Saúde Fluvial (USFs) Dr. Ney Lacerda e Dr. Antônio Levino, que levam serviços de saúde para as comunidades ribeirinhas do município de Manaus. Para a execução do serviço de vacinação antirrábica, os servidores do CCZ utilizarão um bote, tipo voadeira, para atender tanto nas comunidades, quanto nas redondezas, permitindo, assim, o alcance do maior número de animais domésticos em cada localidade”, esclarece Reinaldo Lima.

Após as ações em comunidades na Calha do Rio Negro, a equipe do CCZ fará nova viagem para levar a vacinação às comunidades da Calha do Rio Amazonas, no período de 16 a 25 de abril, finalizando a etapa rural fluvial da campanha.

Na etapa fluvial de 2023, informa Reinaldo Lima, foram vacinados cerca de 800 animais domésticos e a estimativa é que esse número seja superado este ano.

“O trabalho de vacinação antirrábica de cães e gatos na área rural é extremamente importante, considerando as características ambientais das comunidades e o fato de que animais silvestres como macacos e morcegos também podem transmitir a raiva. Nesse contexto, cães e gatos ficam mais suscetíveis ao risco de transmissão da doença, potencializando o risco para as pessoas que convivem com esses animais, em comparação com o risco para a população urbana”, alerta Reinaldo Lima.

Depois do encerramento da etapa rural fluvial, o CCZ também vai organizar a etapa rural terrestre, atendendo as comunidades localizadas nos ramais e vicinais das rodovias AM-010 e BR-174, e a etapa urbana da campanha, previstas para ter início, de forma simultânea, no mês de julho.

Zoonose

A raiva é uma zoonose, causada por um vírus que atinge o sistema nervoso central, transmitida por mamíferos. É caracterizada como uma encefalite progressiva e aguda, podendo ser transmitida dos animais para o ser humano por meio de mordedura, arranhadura ou lambedura de mamíferos contaminados pelo vírus. Animais domésticos, como cães e gatos, e silvestres, em especial morcegos e macacos, são os principais transmissores.

Na Campanha de Vacinação Antirrábica 2023, o CCZ imunizou 262.177 animais no município de Manaus, sendo 182.061 cães e 80.116 gatos.