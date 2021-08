Neste domingo, às 16h, Ceará e Flamengo se enfrentam na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Vozão busca a reabilitação após a derrota para o Corinthians no último fim de semana, enquanto o Rubro-Negro, embalado pela classificação para as semifinais da Libertadores, quer somar mais três pontos para entrar no G4 do Brasileirão.

Se o técnico Guto Ferreira não tem baixas e prepara mudanças para segurar o ímpeto ofensivo do Flamengo, Renato Gaúcho não conta com uma série de atletas.

São nove desfalques no total, entre eles, Willian Arão, Bruno Henrique e Arrascaeta. Portanto, o Rubro-Negro terá modificações para o jogo no Castelão.

Onde assistir: TV Globo, Premiere.

