Cédula ‘C’ para declaração do Imposto de Renda já está disponível pela Prefeitura de Manaus

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), informa aos servidores que já está disponível para download a “Cédula C”, para preenchimento da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF/2023), ano-base 2022.

A consulta pode ser feita no link https://sistemaspmm.manaus.am.gov.br/, no campo “Outros Serviços”, no banner “Contracheque Consulta”. Para acessar, basta entrar com os dados de login cadastrados no sistema.

De acordo com o calendário divulgado pela Receita Federal, a partir deste ano, o período de entrega das Declarações do Imposto de Renda da pessoa física acontecerá no período de 15 de março a 31 de maio.

A alteração tem por objetivo permitir que desde o início do prazo de entrega todos os contribuintes já possam usufruir da declaração pré-preenchida.