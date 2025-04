Celular de vítima de homicídio é encontrado com tia e sobrinho na Compensa

Duas pessoas responsáveis por uma assistência técnica, no bairro Compensa, zona oeste de Manaus, foram presas por receptação, na terça-feira (15), pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do Programa RecuperaFone. Conforme investigação, um dos aparelhos apreendidos pertencia a uma vítima de homicídio, em 2024, no município de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus). Ainda na ação, 24 aparelhos celulares foram apreendidos.





De acordo com o diretor do Núcleo de Investigação e Recuperação de Celulares (Nirc), delegado Bruno Hitotuzi, a equipe de investigação do Nirc, coletou diversas informações que indicavam que havia o desbloqueio de aparelhos celulares em um mini shopping, na avenida Brasil.

“Além de denúncias, nossas investigações apontavam que nesse estabelecimento havia aparelhos roubados. Ao chegarmos ao local, apreendemos três celulares com boletim de ocorrência. Sendo que um dos aparelhos pertencia a uma vítima no município de Manacapuru”, disse o delegado Hitotuzi.

Ao realizarem a checagem nos aparelhos, a equipe do Nirc verificou que um dos aparelhos deles pertencia a uma vítima de homicídio, em julho de 2024.

“Um dos celulares apreendidos pelo Nirc pertencia a uma ocorrência que resultou em um homicídio e roubo majorado, ocorrido no dia 15 de julho de 2024, no qual dois indivíduos, em uma moto sem placa, entraram em uma residência sem tirar os capacetes, executaram um homem levando consigo os aparelhos celulares da vítima do homicídio e de sua esposa”, explicou o delegado.

O aparelho celular será enviado para a Delegacia de Manacapuru para auxiliar na elucidação do caso.

A tia e o sobrinho foram presos em flagrante e encaminhados para a sede do Nirc, onde foram autuados pelo crime de receptação.