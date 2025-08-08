Cemitérios de Manaus terão missas e estrutura reforçada no Dia dos Pais

A Prefeitura de Manaus, preparou uma programação especial para receber as famílias que visitarão os cemitérios públicos da capital no Dia dos Pais, celebrado neste domingo, 10/8. Além da intensificação dos serviços de capinação, varrição, poda e remoção de resíduos, todos os cemitérios da área urbana contarão com celebrações religiosas — missas e cultos — ao longo do dia.





Atualmente, Manaus possui 10 cemitérios públicos, sendo seis localizados na área urbana e quatro na zona rural. A expectativa da prefeitura é de que milhares de pessoas se dirijam aos cemitérios São João Batista, Nossa Senhora Aparecida, Santa Helena, Santo Alberto, Parque Tarumã e São Francisco, onde o fluxo de visitantes costuma ser mais intenso nesta data.

Os cemitérios públicos de Manaus abrem os portões a partir das 6h e permanecerão abertos até as 18h.

“Temos um profundo respeito pelo momento de luto e memória das famílias. Por isso, sob a determinação do prefeito David Almeida, estamos oferecendo uma estrutura digna, acolhedora e segura para todos que desejarem prestar suas homenagens no Dia dos Pais. Nosso trabalho é garantir que esses espaços estejam limpos, bem cuidados e preparados para receber a todos com carinho e respeito”, afirmou o secretário da Semulsp, Sabá Reis.

Celebrações e orientação à população

Durante o domingo, missas e cultos serão realizados nos principais cemitérios da cidade, em horários definidos pelas administrações locais, com apoio das igrejas e lideranças comunitárias. A Semulsp também organizará ações de acolhimento, como a distribuição de flores e mensagens de conforto.

Além disso, a prefeitura reforça a orientação para que os visitantes evitem acender velas diretamente sobre as sepulturas, especialmente neste período do ano em que o clima seco aumenta o risco de incêndios. A recomendação é utilizar velas elétricas ou flores artificiais como alternativa segura.

“O Dia dos Pais é uma data delicada, de lembranças e reencontros com a fé. Os cemitérios são territórios de memória, e a prefeitura está presente para que esse momento aconteça com a dignidade que os nossos pais merecem. Cada gesto de cuidado com esses espaços também é uma forma de amor”, completou Sabá Reis.