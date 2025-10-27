Censipam e IME firmam parceria para criar instituto de pesquisa na Amazônia

Por
Redação 5
-
iStock/Reprodução

O Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam) e o Instituto Militar de Engenharia (IME) firmaram uma parceria inédita para fortalecer a proteção, o desenvolvimento sustentável e a defesa da Amazônia.


O acordo prevê a criação do Instituto de Pesquisa do Exército na Amazônia (IPEAM/IME), que funcionará no Centro Regional do Censipam, em Manaus.

O novo instituto será voltado à formação de mestres e doutores em áreas estratégicas como Inteligência Artificial, Tecnologias Quânticas, Transição Energética e Biotecnologias, com foco em aplicações científicas voltadas aos desafios amazônicos. A iniciativa consolida o papel do Censipam como polo integrador de ciência, tecnologia e inovação na região, ampliando sua atuação em monitoramento ambiental e soberania nacional.

De acordo com o Ministério da Defesa, a cooperação entre o Censipam e o IME representa um marco na integração entre ciência, defesa e sustentabilidade, ao unir a capacidade operacional e tecnológica do Sistema de Proteção da Amazônia à excelência acadêmica do IME. A parceria deve impulsionar o desenvolvimento de soluções avançadas para vigilância ambiental, detecção de queimadas, modelagem de desmatamento e comunicação em áreas remotas.

Com sede em Brasília e centros regionais em Manaus, Belém e Porto Velho, o Censipam também atua na chamada Amazônia Azul — área marítima sob jurisdição brasileira — e em outras regiões do país, quando solicitado. Reconhecido como uma Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT), o órgão reúne servidores civis e militares altamente qualificados.

Artigo anteriorImagens fotográficas revelam a força e a ancestralidade dos ‘povos de terreiro’ em Parintins.
Próximo artigoBanhistas são atacados por piranhas em balneário de Manacapuru

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui