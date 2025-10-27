Censipam e IME firmam parceria para criar instituto de pesquisa na Amazônia

O Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam) e o Instituto Militar de Engenharia (IME) firmaram uma parceria inédita para fortalecer a proteção, o desenvolvimento sustentável e a defesa da Amazônia.





O acordo prevê a criação do Instituto de Pesquisa do Exército na Amazônia (IPEAM/IME), que funcionará no Centro Regional do Censipam, em Manaus.

O novo instituto será voltado à formação de mestres e doutores em áreas estratégicas como Inteligência Artificial, Tecnologias Quânticas, Transição Energética e Biotecnologias, com foco em aplicações científicas voltadas aos desafios amazônicos. A iniciativa consolida o papel do Censipam como polo integrador de ciência, tecnologia e inovação na região, ampliando sua atuação em monitoramento ambiental e soberania nacional.

De acordo com o Ministério da Defesa, a cooperação entre o Censipam e o IME representa um marco na integração entre ciência, defesa e sustentabilidade, ao unir a capacidade operacional e tecnológica do Sistema de Proteção da Amazônia à excelência acadêmica do IME. A parceria deve impulsionar o desenvolvimento de soluções avançadas para vigilância ambiental, detecção de queimadas, modelagem de desmatamento e comunicação em áreas remotas.

Com sede em Brasília e centros regionais em Manaus, Belém e Porto Velho, o Censipam também atua na chamada Amazônia Azul — área marítima sob jurisdição brasileira — e em outras regiões do país, quando solicitado. Reconhecido como uma Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT), o órgão reúne servidores civis e militares altamente qualificados.