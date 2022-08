Censo já entrevistou 59 milhões e mostra envelhecimento da população

O primeiro balanço da coleta do Censo Demográfico 2022 foi divulgado nesta terça-feira (30) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Desde que a operação teve início, em 1º de agosto, até o dia 29 do mesmo mês, foram recenseadas 58.291.842 pessoas em 20.290.359 domicílios no país. Dessas, 36,51% estavam na região Nordeste, 35,51% no Sudeste, 11,87% no Sul, 9,44% no Norte e 6,67% no Centro-Oeste. Na manhã do dia 30, o total de população recenseada já era de 59.616.994.

Até o momento, 47,8% da população recenseada é composta de homens e 52,2% de mulheres. Além disso, o sistema de acompanhamento da coleta permite gerar pirâmides etárias parciais. “Já conseguimos observar o envelhecimento da população, com o topo da pirâmide mais avolumado, e picos nas idades de 40 e 20 anos, conforme o esperado. Os indicadores de qualidade vêm mostrando que a informação é consistente. Não há indícios de que haja sub ou sobre-enumeração de alguma idade”, diz Luciano Duarte, gerente técnico do Censo.

Ele destaca que cerca de 2,3% dos domicílios se recusaram a responder, percentual que espera ver reduzido até o fim da operação, após aplicados todos os protocolos de insistência.

Evolução do recenseamento

“A produtividade individual dos recenseadores está dentro do esperado. Os setores estão sendo trabalhados no tempo adequado, e os sistemas de coleta, acompanhamento e transmissão estão funcionando bem, assim como os equipamentos”, afirma o gerente.

De todos os 452.246 setores censitários urbanos e rurais do país, 38,4% estão sendo trabalhados. O estado mais adiantado em relação ao percentual de setores trabalhados é o Rio Grande do Norte (53%), seguido por Pernambuco (52,45%) e pelo Distrito Federal (52,04%). Já Mato Grosso (21,81%), Roraima (25,75%) e São Paulo (29,63%) são os estados com o menor percentual de setores trabalhados.

No hotsite do Censo 2022, é possível acompanhar diariamente o total da população recenseada no país e a evolução dos setores trabalhados por unidades da federação.

Tipos de questionário

Em relação ao tipo de questionário, 88,2% dos domicílios (17.697.415) responderam ao questionário básico e 11,8% (2.365.208) ao ampliado, percentual consistente com a amostra definida pelo instituto. O tempo médio de preenchimento tem sido de seis minutos para o questionário básico e de 18 minutos para o questionário ampliado.

A maior parte dos questionários (99,7%) foi respondida de forma presencial, mas 34.055 domicílios optaram por responder pela internet e 30.202 pelo telefone.

Seleção de pessoal

O instituto está enfrentando dificuldades relativas à falta de pessoal para atuar como recenseador em determinadas localidades. Em todo o país, o IBGE conta com 144.634 recenseadores em ação, 78,8% do total de vagas disponíveis.

O estado com maior déficit de recenseadores é Mato Grosso, com 51,2% do número de vagas. Alagoas, ao contrário, está com 99,6% dos postos ocupados. “Onde o desemprego é menor é mais difícil despertar o interesse das pessoas para trabalharem temporariamente como recenseador. Além disso, em alguns locais, por questões específicas, a coleta foi iniciada um pouco depois”, esclarece Duarte.

Para resolver o problema, o IBGE lança periodicamente editais de processos seletivos complementares, uma rotina administrativa prevista em todos os Censos. O último recrutamento encerrou as inscrições em 29 de agosto, com 6.514 vagas de recenseador e 251 vagas de ACM (agente censitário municipal) e ACS (agente censitário supervisor). Mais informações sobre os processos seletivos do IBGE podem ser encontradas no site da instituição.

Os recenseadores estarão sempre uniformizados com o colete do IBGE, boné do Censo, crachá de identificação e o DMC. Além disso, é possível confirmar a identidade do agente do IBGE no site Respondendo ao IBGE ou pelo telefone 0800 721 8181. Ambos constam no crachá do entrevistador, que também traz um QR code que leva à área de identificação no site. Para realizar a confirmação, o cidadão deve fornecer nome, matrícula ou CPF do recenseador.

