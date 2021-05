Centec realiza programação durante a Semana da Enfermagem

Num momento em que a saúde da população encontra-se em extremo grau de vulnerabilidade, a Semana de Enfermagem do Centro de Ensino Técnico (Centec) propõe uma vasta reflexão sobre o trabalho dos profissionais que são “os protagonistas da arte de cuidar”, tema do evento neste ano. A programação, online e totalmente gratuita, acontece de 17 a 21 de maio, com atividades pelas plataformas Instagram e Google Meet.

Com foco na valorização do profissional, saúde mental, liderança e consciência crítica e política, o objetivo do evento virtual é promover a integração de alunos, docentes e profissionais da área para a troca de experiências e aquisição de novos conhecimentos.

Os interessados podem garantir participação gratuita neste link http://bit.ly/centecsemanadaenfermagem. Todos os participantes inscritos receberão, via e-mail, o certificado de participação de 10 horas complementares.

Conforme a diretora de ensino do Centec, Eliana Cássia de Souza, a Semana da Enfermagem, realizada em um cenário de pandemia, traz importantes reflexões sobre a arte de cuidar. “O papel do enfermeiro vai muito além do exercício das competências técnicas que a profissão exige. Ficou muito claro o papel humano do enfermeiro no cuidar, pois esse profissional tem sido a ponte entre à família e o paciente. E essa atuação tem sido capaz de contribuir com o processo de cura”, comenta.

A Semana da Enfermagem celebra datas tradicionalmente atribuídas aos profissionais do ramo no mês de maio: Dia do Enfermeiro (12) e Dia do Técnico e Auxiliar de Enfermagem (20). As datas foram definidas em reconhecimento ao nascimento de Florence Nightingale e a morte de Anna Neri, personalidades históricas e de grande relevância para o desenvolvimento da enfermagem no mundo e no Brasil.

Protagonismo

A live de abertura da Semana de Enfermagem no Centec ocorrerá às 16h do dia 17, via Instagram, e será sobre “os protagonistas da arte de cuidar”, tema central do evento. O facilitador será o enfermeiro e professor Joaquim Rodrigues, especialista em Urgência e Emergência, e Docência do Ensino Superior, tendo como convidado o também enfermeiro Leonardo Linconl Albuquerque, especialista em UTI Neonatal; Obstetrícia; Docência do Ensino Superior vasta experiência em estágio hospitalar nas áreas de Clínica Geral, Pediátrico, Home

Care, além de atuação assistencial e administrativa.

“A enfermagem é uma profissão que acompanha a humanidade em todos os seus períodos de evolução e, nesse período pandêmico, ficou ainda mais evidente o seu protagonismo quando o assunto é cuidar. Daí a importância de se valorizar cada vez mais esse profissional, comenta Joaquim Rodrigues”.

Também palestrante do evento, a enfermeira e especialista em saúde mental Diana Oliveira da Silva comenta que a Semana de Enfermagem é um momento de reflexão e aprendizado. “Trata-se de uma oportunidade de aprimoramento sobre a prática do cuidar, a ciência envolta na assistência e as questões éticas e políticas relacionadas a categoria”. Ela acrescenta que o momento trouxe um agravo no que tange ao adoecimento relacionado ao trabalho dos profissionais de enfermagem em função do sofrimento emocional e das incertezas relacionadas a pandemia.

Confira as demais atividades da programação

18.05, às 17h: webinar ‘Mudanças e Inovações na Enfermagem: Impactos no Modelo de Liderança, Marketing e Relações Interpessoais

Plataforma: Google Meet

19.05, às 15h: webinar Enfermagem do Trabalho como melhoria da preservação e promoção da saúde do trabalhador

Plataforma: Google Meet

19.05, às 17h: webinar Saúde Mental – De Frente com o Novo Normal

Plataforma: Google Meet

20.05, às 16h: webinar Obstetrícia e Neonatologia – Perspectivas e Desafios

Plataforma: Google Meet

20.05, às 18h30: ação interna com aferição de pressão arterial, cálculo do índice de massa

Corpórea e teste de glicose

Plataforma: Google Meet

21.05, às 16h: live de encerramento com o tema Desafios e Perspectivas do Mundo Pós-Covid

Plataforma: Instagram