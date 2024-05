Centec realiza Semana da Enfermagem com exames gratuitos de dengue e covid-19

Para marcar o Dia do Técnico em Enfermagem, celebrado em 20 de maio, o Centro de Ensino Técnico (Centec) realiza, entre os dias 15 e 17 deste mês, a Semana da Enfermagem 2024. O evento será aberto ao público, que poderá receber atendimento gratuito para testagem contra dengue e covid-19, além de tipagem sanguínea. No mesmo período, palestrantes convidados debaterão, com os alunos, a importância da enfermagem nos dias atuais e para o futuro.





Profissional essencial no acesso à saúde, o técnico em enfermagem é responsável por auxiliar no cuidado com os pacientes, incluindo locomoção, registro de sinais vitais, administração de medicamentos, realização de curativos e auxílio em procedimentos médicos. Coordenadora do curso de enfermagem e de especializações do Centec, Suzana Leite diz que o evento busca reforçar a necessidade dos profissionais da área.

“A Semana da Enfermagem é uma forma de homenagearmos a importância do papel da enfermagem na saúde da população, possibilitando a reflexão da categoria e a valorização dos profissionais que atuam no setor. O objetivo é evidenciar a profissão da enfermagem como peça fundamental no mercado de trabalho, destacando consigo a ética, a ciência e a humanização desse profissional”, destaca ela.

Os dois primeiros dias do evento (15 e 16) serão voltados para atividades acadêmicas (saiba mais abaixo). Os atendimentos ao público acontecerão em 17 de maio, das 8h às 17h, por ordem de chegada. O serviço estará disponível no Salão Escola do Centec, localizado na avenida Djalma Batista, n.º 646 – São Geraldo.

Serão oferecidos testes de covid-19, tipagem sanguínea e dengue. A professora Suzana Leite afirma que este último foi especialmente pensado como uma maneira de a escola “contribuir para o diagnóstico precoce da doença”, que tem causado um surto no país. Já são mais de 9,2 mil casos prováveis no Amazonas, só em 2024, segundo o Painel de Arboviroses do Ministério da Saúde.

Debates

Nos dois primeiros dias da programação, o foco será nos profissionais em formação pelo Centec. A coordenadora do curso ressalta que o momento foi pensado para permitir um debate sobre o papel do técnico de enfermagem em um momento de maior atenção à saúde da população, com reflexos do pós-pandemia e do envelhecimento da pirâmide etária brasileira.

No dia 15, a primeira palestra será sobre ética profissional, com o Conselho Regional de Enfermagem (Coren-AM), que estará representado pela conselheira Daniely Cristina Guimarães e a enfermeira fiscal Juliana Pereira Lopes. O debate vai acontecer pela manhã, às 9h. Já às 19h, o debate será sobre o técnico de enfermagem no mercado de trabalho, com a diretora pedagógica do Centec e enfermeira Eliana Cássia de Souza.

No segundo dia, será a vez da palestra ‘A importância da boa comunicação em Enfermagem’, com o professor Roberto Luiz, docente do curso no Centec. Ele explica a relevância deste tema para a boa atuação profissional dos técnicos.

“Essa palestra vai contribuir com a formação dos alunos, porque vai mostrar a importância da boa comunicação dentro da enfermagem. Como estamos falando de técnicos, diz respeito à comunicação com seus superiores e com todo o restante da equipe de saúde, mas também contribui para um atendimento humanizado com o paciente”, destaca.

No mesmo dia, haverá ainda a palestra ‘Atuação da equipe de Enfermagem frente à Parada Cardiorrespiratória, com a enfermeira e bombeira militar Maximina Malagueta. A programação também prevê a realização de salas temáticas preparadas pelos alunos, com apoio de professores, para tratar de temas como ‘o papel da enfermagem na cirurgia obstétrica’, e ‘desvendando mentes assassinas’.