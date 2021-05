Central 199 reforça atendimento para receber ocorrências durante a cheia

A Prefeitura de Manaus, por meio do Centro de Cooperação da Cidade (CCC), no bairro Parque 10, zona Centro-Sul, reforça o atendimento da Central 199, da Defesa Civil, para receber demandas de urgência e emergência da população, inclusive, durante essa que promete ser a maior cheia da história. Desde o início do ano, foram registradas mais de mil ocorrências na cidade.

O call center do 199 funciona no prédio do CCC durante 24 horas, tem quatro atendentes que podem, de forma simultânea, receber as ocorrências. Após registradas no sistema, as situações repassadas pela população são verificadas in loco por uma equipe técnica da prefeitura.

“Esse número de urgência e emergência do 199 acolhe todas as ocorrências feitas pela população e os técnicos vão, pessoalmente, avaliar a situação. Essa visita pode gerar um cadastro, em caso de aluguel social, ou um relatório técnico, que é acompanhado pela Central até que seja finalizado. Só este ano já tivemos mais de mil atendimentos”, disse o diretor de Operações da Defesa Civil, major Robson Falcão.

As chamadas entram em um sistema da prefeitura que rastreia e monitora o atendimento em até três dias úteis, sendo direcionado depois para o departamento de estatística para o controle das demandas e de impactos da ocorrência.

Depois da verificação in loco, as demandas são encaminhadas para o Comitê Gestor de Pronta-Resposta, criado neste ano pelo prefeito David Almeida, para que sejam atendidas, conforme a necessidade, pela secretaria municipal responsável.

Para o superintendente do CCC, Sandro Diz, esse é o principal objetivo da unidade, somar esforços para garantir o melhor serviço à população. “O CCC é uma ferramenta que está sendo entregue a cidade para cooperação entre os diversos serviços das secretarias da prefeitura. Com a Defesa Civil, nós temos o Contact Center, onde funciona a Central 199, junto com as centrais de trânsito e transporte, agilizando as demandas que chegam por telefone”, disse.

A cooperação entre os serviços municipais é uma determinação do prefeito David Almeida que tem buscado desburocratizar as atividades na capital com ferramentas tecnológicas e de inovação, tornando Manaus uma cidade inteligente.